Sampdoria: Caprari a rischio, Giampaolo può farne a meno?

La Sampdoria vuole la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella conquistata in casa contro il Napoli per 3-0. Il tecnico blucerchiato sta cercando di preparare al meglio la squadra in vista della trasferta contro il Frosinone. In casa Samp tuttavia, nonostante la vittoria, sembrerebbe essere scoppiato un caso, quello legato a Gianluca Caprari. Prima dell’avvio di campionato, l’attaccante era considerato dallo stesso Giampaolo uno dei possibili giocatori titolari della formazione. Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, difatti, quando ancora non si sapeva del rinvio per la tragedia del ponte Morandi, l’allenatore della Sampdoria si era molto rammaricato per la squalifica del giocatore, espulso durante l’ultima giornata di Serie A della scorsa stagione.

Dopo aver saltato per squalifica la trasferta di Udine, Caprari, però, non è sceso in campo contro il Napoli e nell’amichevole contro lo Spezia di sabato non ha brillato. Il giocatore, dunque, non ha ancor debuttato in campionato e il mister potrebbe decidere di lasciarlo in panchina anche domenica. Inoltre, si aggiungono le buone prestazioni dei due centravanti Defrel e Quagliarella, potrebbe pregiudicare la stagione dell’attaccante romano.

