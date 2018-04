Sampdoria e Bereszynski ancora inseme: rinnovo fino al 2023

Bartosz Bereszynski e la Sampdoria, insieme per altri due anni: rinnovo fino al 2023

L’accordo c’è, la firma pure, manca solo l’annuncio ufficiale. Bartosz Bereszynski e la Sampdoria, insieme per altri due anni: fino al 2023, nuova scadenza del contratto del difensore polacco arrivato nel gennaio di un anno fa dal Legia Varsavia. Il precedente contratto sarebbe scaduto a giugno del 2021. I primi sei mesi (e tredici presenze) per ambientarsi a Bogliasco, grazie anche alla presenza dei compagni e connazionali Linetty prima e di Dawid Kownacki dopo, poi la concorrenza con Sala, fino ad un ruolo sempre più da protagonista nell’undici che ora sogna una miracolosa qualificazione in Europa League.

Giusto riconoscimento per quanto di buono fatto con la maglia blucerchiata. Il polacco è una delle tante note positive di questa annata doriana che gli ha regalato anche la convocazione al Mondiale. Bereszynski infatti partirà con la delegazione polacca per la Russia, a giocarsi un mondiale da protagonista.