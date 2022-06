Sampdoria, Ekdal ma non solo: lo Spezia vuole anche Falcone

Calciomercato Sampdoria: lo Spezia dell’ex Pecini starebbe guardando in casa blucerchiata per rinforzarsi in vista della prossima stagione

Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia con un passato come dirigente della Sampdoria, ha messo gli occhi su alcuni gioielli della sua ex squadra. Non tramonta l’interesse per Albin Ekdal, in via di svincolo e in attesa di contatti per il rinnovo con la dirigenza blucerchiata, e si aggiunge un nuovo nome alla lista dei giocatori monitorati: Wladimiro Falcone.

Se non dovesse aggiungersi l’accordo con Ivan Provedel per il rinnovo di contratto oltre il 2023, come riporta La Nazione, tornerebbe in auge proprio l’estremo difensore blucerchiato già cercato nelle scorse trattative di mercato.

