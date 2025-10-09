Sampdoria, parla Evani: «La chiamata della Samp è arrivata in un momento molto difficile per la società blucerchiata. Volevo fare questo...»

Sampdoria, l’intervista di Alberico Evani: «La chiamata della Samp è arrivata in un momento molto difficile per i blucerchiati». Le parole

Alberico Evani ha rilasciato un’intervista a TMW, soffermandosi non solo sulla situazione della squadra guidata da Donati, ma anche sul proprio legame con la Sampdoria. L’ex centrocampista e allenatore blucerchiato ha infatti raccontato le emozioni legate al suo ritorno al Doria.

SCELTA DI TORNARE ALLA SAMPDORIA – «Riconosco, è evidente, che la chiamata della Sampdoria è arrivata in un momento molto difficile per la società blucerchiata. Io avevo vestito quella maglia, ho sempre apprezzato tanto non solo la società ma anche la tifoseria, alla quale volevo restituire qualcosa di tutto ciò che mi era stato dato».

RISCHIO DI MACCHIARE IL MIO NOME? – «Quando sono arrivato, mancavano sei gare al termine della regular season, ero il quarto allenatore, ma mi assumevo la responsabilità solo di quelle sei partite, non di quello che era stato fatto prima : questo lo sapevano tutti, rischi su altro non ce n’erano. Abbiamo cercato di correggere le cose che secondo noi necessitavano qualcosa di diverso, e per fortuna il finale è stato dalla nostra part».

INIZIO DELLA STAGIONE E VITTORIA CON IL PESCARA – «In tutta onestà, son rimasto sorpreso anche io dell’avvio di stagione, la squadra ha molta qualità, anche umana, è stata una delle prime cose che ho notato. Tanto che appunto credevo potessero partire meglio. La vittoria con il Pescara, però, ha dato serenità, e lavorare con più certezze ed entusiasmo è sicuramente produttivo. La Samp deve ripartire da lì».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI EVANI SU SAMPNEWS24