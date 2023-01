Sampdoria, Gabbiadini: «E’ un momento dove tutto ci gira male»

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta della formazione blucerchiata contro l’Udinese

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato dopo il ko dei doriani contro l’Udinese. Le dichiarazioni a Sky Sport.

DICHIARAZIONI – «Non penso che la palla scotti. Facciamo fatica a fare gol ed è un momento che ci gira tutto male. Se non fai gol, poi perdi le partite. Noi comunque ci siamo e non molliamo, dobbiamo crederci fino alla fine. A differenza di qualche mese fa, il gioco c’è. Questa per me è una base importante. Lavoreremo su questo».