Sampdoria Genoa, emergenza in attacco per Ranieri: tocca a La Gumina

Claudio Ranieri è in piena emergenza in attacco in vista del derby di Coppa Italia Sampdoria-Genoa

Claudio Ranieri scioglierà gli ultimi dubbi questa mattina. Dai convocati si capiranno le condizioni di Fabio Quagliarella, tenuto precauzionalmente a riposo, e soprattutto a chi spetterà trascinare la Sampdoria alla vittoria. Con Manolo Gabbiadini a mezzo servizio, le sorti dell’attacco potrebbero essere nelle mani di Antonino La Gumina.

L’attaccante, già titolare e in gol nel match di Coppa Italia contro la Salernitana, è pronto a scendere in campo nel Derby della Lanterna. È l’unica vera punta di ruolo considerando che né Gaston Ramirez e tantomeno Valerio Verre sono degli attaccanti. Nella faretra del tecnico doriano ci sono ben poche alternative d’attacco, al netto del giovane Nik Prelec a cui però non si può affidare una tale responsabilità.