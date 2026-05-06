Sampdoria, senti Improta: «Il prossimo anno la società allestirà una rosa importante per tornare in Serie A. Lombardo merita la conferma!»

Sampdoria, Giovanni Improta ha commentato così la matematica salvezza in Serie B dei blucerchiati. Le sue parole

Giovanni Improta, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato in esclusiva a Sampnews24 dopo la matematica salvezza dei blucerchiati. Le sue parole.

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La Sampdoria ha conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo dopo un’annata a dir poco tribolata. Che idea si è fatto della stagione dei blucerchiati?

«Pensavo che all’inizio dell’anno la Sampdoria potesse fare di più, ma poi le cose si sono complicate. La salvezza ridà fiducia all’ambiente blucerchiato. Il prossimo anno la società allestirà una rosa importante per tornare in Serie A, la categoria che le compete».

Il cambio di rotta è arrivato con la scelta di promuovere Attilio Lombardo alla guida tecnica. Si è meritato la conferma in vista della prossima stagione?

«Bisogna puntare su Attilio Lombardo, ha dimostrato di saperci fare ed è legato all’ambiente. Ho avuto alle mie dipendenze il figlio dell’allenatore, mi farebbe piacere se continuasse lui: merita la riconferma».

Lo stesso discorso vale per il direttore sportivo Andrea Mancini?

«Assolutamente sì, va confermato anche lui. Quando le componenti portano risultati ottimi, non si deve cambiare, bisogna dare continuità al lavoro. L’ambiente deve molto a questi protagonisti. Anche se la squadra si è salvata all’ultima gara, bisogna insistere: ripartire da capo significherebbe buttare tutto il buono fatto finora».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPLETA DI IMPROTA A SAMPNEWS24