Sampdoria, in campo per la Coppa Italia: domani c’è la Salernitana

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria che domani pomeriggio sfiderà la Salernitana al Ferraris. Il report dell’allenamento odierno

La Sampdoria si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, in programma domani pomeriggio alle 14 al Ferraris. Rifinitura mattutina per i blucerchiati sotto l’attento sguardo del tecnico Claudio Ranieri. Il report dell’allenamento odierno.

«Prosegue con una seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria all’esordio in Coppa Italia, in programma domani, martedì, al “Ferraris” con la Salernitana (calcio d’inizio alle ore 14.00). Dopo una prima fase di attivazione, i calciatori più impegnati con l’Atalanta hanno svolto un’esercitazione tecnico-tattica, mentre il resto della squadra ha svolto una parte atletica per lo sviluppo della reattività, tattica in preparazione alla gara e sviluppo delle palle inattive».