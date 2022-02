Sampdoria, infortunio Giovinco: due date per il possibile esordio dell’attaccante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo blucerchiato Giovinco è alle prese con un infortunio, ecco quando potrebbe esordire con la Sampdoria

Un leggero fastidio al polpaccio, unito al lungo volo da Toronto verso Genova, ha impedito a Sebastian Giovinco di collezionare la prima convocazione in blucerchiato contro il Milan. L’attaccante classe ’87 sfrutterà i prossimi giorni per ritrovare la miglior condizione fisica, ma le probabilità di vederlo in campo con l’Empoli sono bassissime.

Due le possibili date per l’esordio con la maglia della Sampdoria: Giovinco stringerà i denti per esserci il 28 febbraio contro l’Atalanta, altrimenti farà il suo debutto il 5 marzo sul prato della Dacia Arena di Udine.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24