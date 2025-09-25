Infortunio Pedrola, la Sampdoria non potrà contare sul giovane spagnolo: le ultime novità

Infortunio Pedrola, la Sampdoria non avrà a disposizione il giovane spagnolo: le ultimissime novità sui blucerchiati

La Sampdoria si prepara a un appuntamento cruciale in Serie BKT. Sabato 27 settembre, alle ore 19:30, i blucerchiati scenderanno in campo allo stadio San Nicola di Bari per la quinta giornata di campionato. Una sfida dal peso specifico importante, che arriva in un momento delicato per la squadra ligure, chiamata a invertire un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.

Obiettivo: ritrovare solidità e carattere

Il tecnico Andrea Donati, allenatore giovane e ambizioso alla guida del Doria, sta lavorando intensamente per restituire compattezza e identità al gruppo. La priorità è ritrovare quella solidità difensiva e quella coesione che sono mancate nelle ultime uscite. In un torneo complesso come la Serie B, dove ogni punto pesa, la Sampdoria dovrà dimostrare carattere e capacità di adattamento.

Il Bari, guidato da un progetto tecnico ambizioso e sostenuto da un pubblico caloroso, rappresenta un avversario ostico. L’atmosfera del San Nicola sarà elettrica e i giocatori doriani dovranno essere pronti a gestire la pressione sin dal fischio d’inizio.

Infortunio Pedrola: un mese di stop

Le notizie dall’infermeria non sono incoraggianti. Estanis Pedrola, esterno offensivo spagnolo classe 2003, autore di spunti di qualità nelle prime giornate, dovrà fermarsi per circa un mese. L’attaccante ha riportato una lesione muscolare nella gara contro il Cesena, un infortunio più serio del previsto che priva Donati di una pedina fondamentale per la fase offensiva.

La sua velocità e il dribbling nello stretto erano stati finora un’arma preziosa per scardinare le difese avversarie. La sua assenza obbligherà lo staff tecnico a rivedere le gerarchie in attacco e a cercare nuove soluzioni tattiche.

Sampdoria, serve una svolta

La perdita di Pedrola rappresenta una tegola pesante, ma anche un banco di prova per la profondità della rosa. La Sampdoria dovrà fare quadrato e dimostrare di avere alternative valide per superare questo momento complicato, segnato da infortuni e risultati non brillanti.

La trasferta di Bari apre un ciclo di partite decisive: conquistare tre punti al San Nicola significherebbe non solo rilanciare la classifica, ma anche restituire fiducia e serenità a tutto l’ambiente blucerchiato.