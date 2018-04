La Sampdoria vola da Joma: le nuove maglie sono affare di Stato? – FOTO

Un emissario della Sampdoria vola in Spagna, presso la sede Joma, per prendere visione del processo di produzione del kit della prossima stagione, per ora però ancora pochissime novità sulle nuove maglie

Secondo molti è la maglia più bella del mondo. Talmente bella che adesso perfino la Sampdoria ha preso a cuore da vicino la sua realizzazione. Sì, perché il procedimento di realizzazione del prossimo kit della squadra blucerchiata, già in produzione in queste settimane in vista della prossima stagione, è tenuto sotto stretta osservazione anche direttamente proprio dalla società che, a differenza di quanto avviene comunemente, stavolta non si è semplicemente limitata ad affidare all’azienda partner di turno, la spagnola Joma, con cui lo scorso dicembre aveva rinnovato un contratto di fornitura tecnica fino al 2020 dopo le voci di addio (leggi anche: LA SAMPDORIA CAMBIA SPONSOR?). A comunicarlo la stessa Joma tramite un tweet inviato nella serata di ieri.

Un emissario della società blucerchiata si è recato a Portillo, dove ha sede l’azienda spagnola appunto, per prendere visione da vicino al processo di produzione delle divise della prossima stagione. Non trapelano ancora moltissime indiscrezioni riguardanti la connotazione dei kit della Sampdoria in vista della prossima annata: Joma avrebbe presentato bozzetti abbastanza fedeli alla tradizione nella colorazione e nello stile senza alcuna novità sostanziale. Possibile allora che il club blucerchiato si sia voluto appunto assicurare che i nuovi modelli siano fabbricati nel rispetto della storia della società. La presenza di un emissario sampdoriano in Spagna testimonia tuttavia il forte legame venutosi a creare tra il club genovese e Joma: chissà che non arrivi qualche altra novità.