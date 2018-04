La Sampdoria alza il primo trofeo del 2018 grazie a Lonewolf92 – FOTO

La Sampdoria si porta a casa l’eSports Academy Trophy del Romics: Lonewolf92 sbaraglia gli avversari e porta la corona a casa la corona dell’evento che ha visto protagonisti alcuni dei migliori gamer italiani

Il Derby della Lanterna non sarà andato magari tanto bene quanto ci si aspettava (leggi anche: SAMPDORIA-GENOA: PARTITA E PAGELLE), ma in ogni caso alla Sampdoria una ragione per sorridere la si trova sempre. L’ultima non è nemmeno da sottovalutare troppo: Mattia Guarracino, meglio conosciuto con il nome d’arte di Lonewolf92, ha infatti portato a casa un trofeo, l’eSports Academy Trophy organizzato alla Fiera di Roma in occasione del Romics (la rassegna internazionale del fumetto). Non parliamo chiaramente di un trofeo ufficiale, ma di un trofeo comunque importante, seppure solo virtuale. Lonewolf92 è infatti il giocatore di e-sports (sport elettronici, come nel celebre caso di FIFA 18) acquistato – è proprio il caso di dirlo – l’anno scorso dalla società blucerchiata con l’obiettivo pioneristico di lanciare il brand sampdoriano in questo settore.

Un settore in netta espansione, considerato l’impegno di tantissimi top club europei che ormai da mesi si sfidano – e sfidano i propri tifosi – a colpi di joystick. Guarracino, uno dei migliori giocatori italiani nel campo, ieri ha dato una delle prime soddisfazioni alla Sampdoria battendo in un mini-torneo altri colleghi in rappresentanza di squadre come Cagliari, Perugia ed Empoli. Proprio i toscani sono stati gli ultimi a cadere contro lo strabordante Lonewolf92, che ha vinto la finale per 8 a 1. Gli altri giocatori presenti al torneo erano Matteo Ribera, detto RiberaRibell, per l’Empoli, Girolamo Giordano, detto Goldenyboy, per il Cagliari Calcio ed Elia Rugini, detto Ruggio, per il Perugia. L’obiettivo di Guarracino, voluto – quasi come si trattasse di un top player – alla Samp direttamente dal presidente Massimo Ferrero, adesso è il Mondiale, mentre si lavora all’istituzione di un campionato italiano di e-football parallelo a quello di Serie A: a ognuno il suo gamer…