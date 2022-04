Sampdoria, Lucchini avverte: «Raggiunta questa quota sarà salvezza»

Stefano Lucchini, ex difensore della Sampdoria, ha fatto il punto sul campionato dei blucerchiati: ecco le sue dichiarazioni

QUOTA SALVEZZA – «Secondo me è a 35/36 punti, quindi significa che alla Sampdoria occorrono ancora sei o sette punti».

CALENDARIO A BLOCCHI – «Le prime tre, il derby, le ultime tre. Sulla carta le prossime tre sono quelle nelle quali bisogna conquistare i punti determinanti per restare fuori da grandi pericoli. Certo non sarà facile. Le trasferte di Bologna e Verona nascondono entrambe grosse insidie, in particolare considero i gialloblù di Tudor una delle sorprese del campionato. Ritengo però che questa Sampdoria abbia le qualità per essere all’altezza dei confronti per portare a casa dei punti. Quanto al confronto con la Salernitana, lì il pronostico deve essere uno e uno solo».

DERBY – «Una partita, come si dice, che fa storia a sé. Ma io metto i tre punti alla Sampdoria. Anche parlando da tifoso. Non ho mai nascosto che quei colori mi sono entrati nella pelle, la mia esperienza alla Sampdoria rappresenta, per me, l’apice della carriera».

ULTIME TRE – «A Marassi contro la Fiorentina la squadra potrà contare sulla spinta incredibile della tifoseria. La Gradinata Sud ti gasa, ti trasforma. Questo campionato si sta reggendo su un grande equilibrio, al quale non eravamo quasi più abituati. Tanti risultati a sorpresa. Squadre date per spacciate che invece si sono rialzate. Il campo può smentire la “carta”».

