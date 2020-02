Sampdoria, Osti: «Abbiamo i mezzi per salvarci»

Il direttore sportivo della Sampdoria Osti ha commentato la sconfitta rimediata in casa contro la Fiorentina

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina: «Quella di oggi è una sconfitta pesante. Era una partita che poteva darci molte speranze. È andata male, però, e ci siamo trovati sotto di tre gol senza quasi accorgercene. Gli episodi non ci hanno aiutato».

«È brutto prendere cinque gol in casa. Ci servirà per il futuro. Dobbiamo ripartire. La squadra dovrà reagire nel modo migliore, facendo quadrato e cercando di uscire tutti insieme. Sarà difficilissimo, ma abbiamo i mezzi per raggiungere questa salvezza», ha concluso Osti al media ufficiale blucerchiato.