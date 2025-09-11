Sampdoria, parla Barak: «Vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità». Le dichiarazioni del neo acquisto

Antonin Barak, centrocampista offensivo ceco classe 1994, è uno degli ultimi colpi di mercato messi a segno dalla Sampdoria. Arrivato a Genova nell’ultima giornata di calciomercato, il giocatore ha spiegato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport le ragioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club blucerchiato, attualmente impegnato nella risalita dalla Serie B.

Chi è Antonin Barak: profilo del centrocampista ceco

Barak ha iniziato la sua carriera in patria, distinguendosi con il FK Příbram e lo Slavia Praga, prima di approdare in Serie A nel 2017 con l’Udinese. Da lì, ha vestito le maglie di Lecce, Verona e Fiorentina, dimostrando qualità tecniche e tattiche che lo hanno reso un centrocampista completo, capace di agire sia da mezzala che da trequartista. Con oltre 30 presenze nella nazionale ceca, Barak porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale che sarà prezioso per la Sampdoria.

La scelta di Barak: fiducia nel progetto tecnico della Sampdoria

Durante l’intervista, Barak ha sottolineato come la sua decisione non sia stata dettata solo da esigenze di mercato, ma da una profonda convinzione nel progetto tecnico proposto dalla società.

Obiettivi e ruolo nella squadra: leadership e motivazione

Barak ha espresso la volontà di diventare un punto di riferimento per i compagni più giovani, mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo spirito competitivo, evidenziando il suo impegno nel contribuire al rilancio della Sampdoria in Serie B.

PAROLE – «A livello personale vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità. Credo di poter aiutare il club e la squadra così come loro potranno fare con me, alla ricerca di grandi prestazioni per alzare il livello collettivo e personale. Ho grande fame, per questo ho accettato questa sfida».

Sampdoria e Barak: una nuova sfida per tornare in alto

Con l’arrivo di Antonin Barak, la Sampdoria aggiunge qualità e personalità al proprio centrocampo. I tifosi blucerchiati possono guardare con ottimismo alla stagione, contando su un giocatore motivato e pronto a lasciare il segno. Un innesto strategico che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa verso la promozione.