Sampdoria, Sabiri: «Voglio essere importante per questo club»

Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria, si è soffermato sugli obiettivi da raggiungere con la società blucerchiata. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di fanpage.it.

DICHIARAZIONI – «Per me è sempre così e ogni volta che vado in un club cerco di essere importante per la squadra. Questa è la mia ambizione e cerco sempre di dare la versione migliore di me, credo in me stesso e lo so quando gioco a calcio. Quando mi danno fiducia cerco sempre di restituire qualcosa e questa è la mia ambizione, quindi quando sono venuto qui ho detto che volevo essere importante per il club. Non lo sono ora, ma in futuro vorrei esserlo».

