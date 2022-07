La Sampdoria avrebbe perso la pazienza per quanto riguarda Thorsby e ora il norvegese potrebbe finire fuori rosa

In casa Sampdoria è scoppiato il caso Morten Thorsby. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il padre-agente del centrocampista blucerchiato avrebbe intimato al club di cederlo allo Union Berlin per 3.5 milioni di euro in modo da aumentare l’ingaggio del figlio.

La Sampdoria, già infastidita dal rifiuto di Thorsby di trasferirsi alla Salernitana per sei milioni di euro, ha perso la pazienza e ha minacciato di metterlo fuori rosa. La situazione resta tesa.

