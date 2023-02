Sampdoria, Stankovic: «L’Inter ci ha portato via tante energie. Ho visto che non eravamo brillanti fin dall’inizio»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match del campionato di Serie A perso contro il Bologna

SCONFITTA – «Come si fa a dare una risposta a tutto questo… L’Inter ci ha portato via tante energie. Ho visto che non eravamo brillanti fin dall’inizio. Non è successo però nulla di eclatante. Siamo andati sotto per la bravura di Soriano. Le forze fresche hanno cambiato la partita. E poi gli episodi che non ci vanno a favore. Al novantesimo lasci i punti invece di prenderli tutti. Si possono sbagliare i rigori, è dura da accettare. Sapevamo anche noi che questa era la partita importante, molto più importante di qualsiasi altra perché poteva indirizzare il cammino. Ma è altrettanto difficile, ogni santa domenica, giocare con l’acqua alla gola, con la pressione. Io cerco di proteggere i ragazzi dalla pressione, ma la sentono. Non sono tranquilli, non sono lucidi, negli stop e nei passaggi. Noi ce la stiamo mettendo tutti. Ma l’ennesimo novantesimo minuto ci ha tradito».