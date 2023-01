Sampdoria, Stankovic: «Penalizzati da un episodio, non molliamo»

Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta della Sampdoria in Coppa Italia: «Ci siamo fatti sentire in casa della Fiorentina»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Coppa Italia perso contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset.

SCONFITTA – «Un episodio ci ha penalizzato, una palla rimasta in mischia e un gran gol di Barak. Abbiamo onorato la competizione con una prestazione che mi rende felice. Abbiamo recuperato Colley, Sabiri, Djuricic che è da tanto che non fanno una partita intera. Ci sono stati alcuni problemi con Murru e Nuytinck prima della partita, non abbiamo rischiato Vieira perché siamo a corto di uomini per il campionato. Ci siamo fatti sentire in casa della Fiorentina».

CAMBI NELL’INTERVALLO – «Tutte le partite sono importanti, ma abbiamo gestito il gruppo. Ecco perché ho fatto quei cambi».

OTTIMISMO – «Mi dà speranza che sono sano, che ho una famiglia che sta bene, sono in un club con una storia e sono l’uomo più fortunato del mondo. Ci sono delle difficoltà, ma anche le soluzioni. Non si molla».

