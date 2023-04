Sampdoria, Stankovic: «Roma? Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Serie A contro la Roma

ROMA – «La vittoria sul Verona ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce. Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati».

FIDUCIA – «Mi fido ciecamente dei miei ragazzi: stanno dando tutto, siamo un blocco insieme alla nostra tifoseria, esempio su come si sostiene una squadra nei momenti di difficoltà. Di fronte alle criticità la gente mette il petto in fuori proprio come fa la mia squadra».

