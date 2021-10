Sampdoria, Tarozzi: «Partita diversa, grande vittoria di squadra»

Andrea Tarozzi, vice allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro lo Spezia

PARTITA – «Sicuramente era una partita fondamentale. Non possiamo dire che il campionato sia iniziato oggi, ma abbiamo disputato anche tante partite ben giocate. Oggi abbiamo fatto una partita un po’ diversa con spirito di sacrificio da parte di tutti. Tra questi Quagliarella che è come se avesse giocato tutta la partita. Mi ha aiutato nei momenti difficili, è venuto a parlare con me e con i ragazzi. Ha dato dei consigli. È un vero uomo aggiunto. Elogio a tutta la squadra. A quelli che sono entrati a freddo. È stata una vittoria di squadra con grande sacrificio da parte di tutti».

VITTORIA IN PANCHINA – «Dopo Parma Roma, Sampdoria Spezia… Queste sono le ultime due e sono state fortunate. È solo il destino. Capita di perdere delle partite una dietro l’altra. Son stato ben istruito bene da D’Aversa. Ho eseguito lo spartito che mi ha dato lui in maniera più attenta possibile».

