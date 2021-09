Sampdoria, Yoshida: «Autorete? Gol tutto mio!»

Il difensore della Sampdoria Yoshida ha parlato dopo il pareggio contro l’Inter

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale blucerchiato.

GOL E PAREGGIO – «Sono contento del punto, potevamo fare di più ma loro sono i campioni in carica, ci sta, e dobbiamo continuare così. Autorete o gol mio? È di Maya, sicuro, al cento per cento perché quando è gol è gol: magari non è stato bello ma è stato importante per me e per noi. Ora c’è l’Empoli e noi ghe semmo».

