Inter, San Siro da record: 12 milioni per 3 gare

San Siro delle grandi occasioni per i prossimi tre match interni dell’Inter, a cominciare dal derby contro il Milan

Saranno 210mila gli spettatori che riempiranno le tribune dello stadio San Siro nelle prossime tre sfide dell’Inter per un incasso, più o meno, di 12 milioni di euro! E’ questo lo straordinario effetto che scateneranno le prossime tre partite contro Milan, Barcellona e…Genoa. sì, anche la sfida contro il Grifone consentirà ai nerazzurri di incassare un’ottima somma. Due sold out, quelli contro il Milan e contro il Barcellona, sono già assicurati, ma sta andando a gonfie vele anche la prevendita per la gara contro il Genoa.

La capienza dell’impianto milanese è stata leggermente ritoccata al ribasso complici alcuni lavori fatti all’interno dell’impianto ma rimane comunque attorno ai 78 mila spettatori e ciò non impedirà al cassiere nerazzurro di iscrivere nel libro dei record due nuovi primati. Il record assoluto di incasso per la Serie A è stato stabilito lo scorso anno per Inter-Juventus (5.297.508) e probabilmente resterà ma durante il derby dovrebbe essere sfondata la quota dei 5 milioni di incasso, diventando così la stracittadina con il più alto incasso della storia. Grandi incassi anche in Champions. Il record italiano è stato stabilito dalla Roma lo scorso anno in occasione della seminale di Champions (5.545.187euro) e resisterà perché i prezzi non sono quelli di una semifinale ma l’incasso sarà comunque notevole.