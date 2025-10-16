San Siro, Sala svela: «Bisogna arrivare per il campionato 2031/32 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano»

San Siro, la deadline del sindaco Sala: «Bisogna arrivare per il campionato 2031/32 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano»

l progetto del nuovo stadio di Milano entra in una fase decisiva, con una scadenza precisa e ambiziosa. In occasione di un evento pubblico, il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il punto dopo l’incontro con i rinomati architetti Lord Norman Foster e David Manica, incaricati della realizzazione dell’impianto.

Sala ha sottolineato come dal vertice sia emersa la volontà condivisa di procedere con rapidità, spirito di collaborazione ed efficienza, valorizzando l’esperienza e il prestigio internazionale dei due studi di architettura. L’obiettivo fissato dal primo cittadino è chiaro e inderogabile: il nuovo stadio dovrà essere completato e pienamente operativo entro l’avvio della stagione calcistica 2031-2032.

Una tempistica tutt’altro che casuale, pensata per consentire a Milano di candidarsi a ospitare alcune partite dei Campionati Europei previsti al termine di quella stessa stagione, un traguardo di grande rilevanza per la città e per i suoi club.

PAROLE – «Abbiamo parlato dell’intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano»

