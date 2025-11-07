San Siro, le parole di Marotta: «Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti, per questo si ê pensato a una struttura nuova»

Hanno Detto
San Siro, le dichiarazioni di Beppe Marotta sul nuovo impianto: «Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti»
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto al Football Business Forum organizzato dalla Bocconi a Milano, soffermandosi sul tema del nuovo stadio nerazzurro:
SAN SIRO – Lunedì è stato siglato un accordo storico per Milano, per la Milano sportiva ma anche ler l’Italia. La firma del rogito, con l’acquisizione di una struttura storica e iconica come San Siro, va rispettata. Le esigenze del mondo dello sport vanno avanti, per questo si ê pensato a una struttura nuova. In termini di tutto, ospitalità, accoglienza, sicurezza.
È un primo passo, non una prima pietra. Deve esserci perseveranza da parte di tutti. Istituzioni, noi come Inter e oaktree, il Milan con il presidente Scaroni. Tutto questo deve portarci ad avere stadio nuovo entro cinque anni. In modo da inserire il nuovo stadio in quelli che rappresenteranno l’Italia per l’europeo 2032.
