Sanchez Inter, Solskjaer: «Via con l’offerta giusta» – VIDEO

Sanchez Inter, parla il tecnico dello United Solskjaer: «Via con l’offerta giusta per il club e per lui. Altrimenti può restare»

I tifosi dell’Inter attendono con ansia la definitiva fumata bianca per Alexis Sanchez. I tempi si stanno prolungando per ovvi motivi considerando le enormi cifre in ballo. In merito all’affare ha parlato il tecnico del Manchester United, Solskjaer.

«Lui è un giocatore di qualità, in questo momento noi non abbiamo molte opzioni. Se arrivasse l’offerta giusta per lui e per il club potrebbe andare via. Se non arrivasse può restare con noi».