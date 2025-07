Sanchez Udinese, un anno dopo il suo ritorno si dividono le loro strade: lo aspetto Mourinho in Turchia

Dopo appena un anno si conclude il Sanchez bis all’Udinese: il cileno vuole un ruolo da protagonista ed è pronto a dire sì al Fenerbahce

Doveva essere un ritorno romantico, il cerchio che si chiude nel segno dei ricordi e della gratitudine. Invece, a un anno esatto dal bagno di folla in Piazza Libertà, l’avventura bis di Alexis Sanchez all’Udinese sta per concludersi nel modo più amaro. Arrivato tra entusiasmo e nostalgia, il Nino doveva essere il simbolo della rinascita friulana, il leader tecnico e carismatico della squadra. Ma tra infortuni, incomprensioni e una gestione tecnica discutibile, l’idillio non è mai davvero iniziato.

Già nella prima parte di stagione, i guai fisici lo avevano tenuto lontano dal campo. Quando è tornato a disposizione, però, il rapporto con l’allenatore Kosta Runjaic si è rivelato complicato: Sanchez ha spesso manifestato il suo malumore per un impiego discontinuo e in ruoli non congeniali. La frattura definitiva è arrivata dopo le dichiarazioni polemiche in Nazionale e l’assenza al raduno estivo: Sanchez ha scelto di non presentarsi, facendo chiaramente capire che non intende proseguire.

In parallelo, come riportato da Sky Sport, è arrivata la proposta del Fenerbahce di José Mourinho: un contratto da 4 milioni tra parte fissa e bonus, ma soprattutto la promessa di un ruolo da protagonista in una squadra costruita per vincere subito. L’idea di un finale di carriera in panchina non lo sfiora: Alexis vuole giocare, sentirsi centrale, e sa che a Udine non accadrebbe, almeno finché Runjaic sarà in panchina.

Il colloquio con Gino Pozzo, artefice del suo ritorno, ha chiarito la situazione. I rapporti personali restano intatti, ma la volontà di separarsi è reciproca. Resta però il nodo contrattuale: Sanchez guadagna quasi 2,8 milioni lordi fino al 2026 e l’Udinese non intende liberarlo a zero. Serve un indennizzo o un contributo da parte del Fenerbahce, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il divorzio è ormai solo questione di tempo. Sanchez è pronto per la Turchia, l’Udinese per voltare pagina. Non sarà il finale sognato, ma i tifosi conserveranno comunque l’immagine luminosa del primo, irripetibile Nino.