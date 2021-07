Sancho: «Il Manchester United è un sogno che diventa realtà. Sempre grato al Dortmund»

Jadon Sancho ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United dopo la firma con i Red Devils

«Sarò sempre grato al Dortmund per avermi dato l’opportunità di giocare in prima squadra, anche se ho sempre saputo che sarei tornato in Inghilterra. un giorno. La possibilità di unirmi al Manchester United è un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di esibirmi in Premier League. Questa è una squadra giovane ed entusiasmante e so che, insieme, possiamo trasformarci in qualcosa di speciale per portare il successo che i tifosi meritano. Non vedo l’ora di lavorare con l’allenatore e il suo team di allenatori per sviluppare ulteriormente il mio gioco».