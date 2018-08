Riccardo Saponara, da ieri giocatore della Sampdoria, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e delle scelte di Pioli

Da ieri Riccardo Saponara è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il trequartista classe 1991 è approdato in blucerchiato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Della sua esperienza in viola, il giocatore ha parlato così: «E’ stato un viaggio breve ma intenso. Sono consapevole di non aver entusiasmato sul campo, ma con questa città si è creato un rapporto di simbiosi – ha dichiarato a Radio Bruno – Spero di aver lasciato un segno, almeno a livello umano. La Fiorentina sarà sempre nel mio cuore e sono sicuro che questo sia solo un arrivederci».

Poi, sul rapporto con Pioli e l’ultima stagione: «La stagione scorsa doveve essere decisiva per me, poi l’inforunio ha rovinato tutto. Corvino e la società mi hanno dato una grande possibilità, dispiace non essere riuscito a sfruttarla. adesso è il momento di voltare pagina. Pioli? Ha fatto delle scelte e le ho rispettate, dispiace solo non aver avuto la possibilità di ricominciare quando stavo bene fisicamente. Gli faccio comunque l’in bocca al lupo, così come alla squadra e alla città. Sampdoria-Fiorentina a metà settembre? Per me sarà senz’altro una sfida particolare».