La Sampdoria ha trovato l’accordo con la Fiorentina per il centrocampista offensivo Riccardo Saponara che arriverà ai blucerchiati in prestito con diritto di riscatto

La Sampdoria ha chiuso la trattativa per il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara negli ultimi minuti di calciomercato. Il giocatore non rientrava più nei piani del club Viola che da tempo sembrava intenzionato a liberarsene. Nelle scorse settimane c’era stato già un interessamento dei blucerchiati, ma oggi sembra esserci stata un’accelerazione last minute che ha porterà presto a Genova il centrocampista classe 1991. Le due società si sono accordate sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro.

Superata, dunque la concorrenza del Cagliari che aveva fatto un tentativo nei giorni scorsi, ma la trattativa con i sardi sembra non sia mai decollata. Saponara sicuramente alla Sampdoria con il tecnico Marco Giampaolo, che lo ha allenato ai tempi di Empoli, potrebbe avere più spazio e dimostrare il suo talento. A renderlo noto è la stessa Sampdoria sul proprio profilo Twitter.