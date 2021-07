Saponara: «Con Italiano posso rimanere alla Fiorentina. Vlahovic? Mi ha impressionato»

Riccardo Saponara ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Fiorentina a Moena: le sue dichiarazioni

ITALIANO – «Il suo spirito ha salvato lo Spezia, con lui ho instaurato un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche in vacanza per scambiarci alcune opinioni anche sull’opportunità che aveva. Conosco le sue idee che non sono complicate da apprendere. Mi ha chiesto di trascinare i più giovani e di aiutarli nell’apprendimento».

RUOLO – «Ho iniziato da esterno, giocando come trequartista e quindi non ho potuto mettere in mostra le mie doti fisiche. Il primo a provarmi da esterno è stato Liverani, poi l’ho proposto io a Italiano e mi sono trovato bene. E’ una posizione che mi offre più spazi e una visione di gioco differente, mi trovo molto bene».

NUOVO INIZIO – «Tutti i giocatori rendono meglio in base agli allenatori e al contesto in cui si trovano. Italiano sa come farmi rendere al meglio, so che ho la sua stima. Sono qui per dare una mano a lui e nel caso me lo chiedesse a tutta la Fiorentina. Se sarà ritenuto idoneo sono contento di rimanere qui».

VLAHOVIC – «E’ mio fratellino e gli voglio bene. Mi impressionò da subito, era timido e non parlava italiano. Un calciatore ha bisogno di un contesto giusto. Ha avuto fiducia completa e dopo un po’ di assestamento ha dimostrato le qualità che ha sempre avuto. Credo che la guida tecnica sia giusta per dare alla Fiorentina la chance di esprimere tutto il suo potenziale. Negli ultimi anni abbiamo giocato sottotono, sono convinto che mister e staff siano i componenti giusti per darci questa possibilità».