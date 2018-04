Fiorentina-Napoli metterà di fronte Riccardo Saponara e Maurizio Sarri

Ci sono allenatori che finiscono, inesorabilmente, per lasciare un segno positivo nella carriera di un calciatore. Per la loro capacità di esaltarne il potenziale, metterli a proprio agio in un sistema di gioco congeniale. Chiedere all’accoppiata Riccardo Saponara-Maurizio Sarri per ulteriori delucidazioni in merito. Il trequartista di Forlì ha vissuto gli anni migliori proprio quando il tecnico toscano sedeva sulla panchina dell’Empoli. Bastano i numeri per dare manforte a questa tesi.

In 58 partite sotto la direzione di Sarri, infatti, Saponara ha messo a referto ben 20 gol e fatto registrare 19 assist per un totale di 4711 minuti in campo. L’attuale allenatore del Napoli, ai tempi di Empoli, lo impiegò prevalentemente sulla trequarti, facendone il fulcro del suo gioco offensivo. Tant’è che cercò di portarlo anche in maglia partenopea, senza però riuscirci e ciò lo spinse ad adottare il 4-3-3 invece del consolidato 4-3-1-2. Domenica, dalle 18, si ritroveranno, stavolta l’uno contro l’altro, ognuno per centrare i rispettivi obiettivi. E mentre la Fiorentina tenterà di far propri i 3 punti per restare in corsa per un posto in Europa League, dal Franchi passa una bella fetta di Scudetto azzurro. Curioso come chi è diventato grande insieme, adesso è pronto a cancellare i sogni dell’altro.