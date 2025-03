Sarri: «Italia? Alla fine siamo stati in partita con una squadra forte. Norvegia? Ecco cosa penso sul girone»

L’ex allenatore di Napoli e Lazio Maurizio Sarri ha parlato dei calendari delle nazionali e dell’Italia di Spalletti. Le parole

L’ex allenatore Napoli e Lazio Maurizio Sarri è intervenuto a Coverciano a margine del premio della Panchina d’Oro ed ha parlato dell’Italia di Luciano Spalletti. A seguire le sue parole

PAROLE – «Io ho detto delle cose sui calendari e sono stato fatto passare per uno che si lamenta, ora le dicono tutti. Che qualcosa non va se ne sono resi conto tutti: io l’ho detto per primo e sono passato per quello che rompeva i coglioni. È un torneo che finirà quando altre squadre sono in ritiro, di cosa stiamo parlando».

GERMANIA-ITALIA – «Alla fine siamo stati in partita con una squadra forte. In questi 180 minuti, siamo mancati nei primi 45 di ieri e ci sta contro una squadra che gioca a un ritmo raro. Era chiaro che non potevano continuare così, nel secondo tempo siamo stati bravi a metterci una pezza, che non è bastata per andare oltre. Non penso che la Nations League sia così importante per noi, è più importante avere la sensazione che molto probabilmente siamo nelle condizioni di poter aprire un buon ciclo».

NORVEGIA – «Non dobbiamo avere paura di loro. Non penso che sia un girone estremamente problematico, poi è chiaro che a livello internazionale puoi trovare problemi in tutte le partite. Però anche vedendo le ultime due gare, pur non avendo passato il turno, penso che si sia cresciuti».