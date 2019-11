Sarri: «Avevo preventivato il part time per Dybala e Ronaldo» – VIDEO

Sarri, il tecnico della Juventus spiega il motivo per il quale ha deciso di schierare prima Ronaldo e poi Dybala

Farà certamente discutere la reazione di Cristiano Ronaldo che ieri dopo la sostituzione non si è accomodato in panchina ma è andato dritto negli spogliatoi. Mister Sarri spiega il motivo del cambio.

«Paulo ha avuto un problema in settimana, solo da ieri l’ho visto in miglioramento e avevo dubbi per la sua tenuta per tutti i 90 minuti così come per Cristiano. Ho preventivato fin da subito che saremmo dovuti andare ad un part time per tutti e due i giocatori. Costa è in crescita ed è chiaro che nel finale di partita è uno che può fare la differenza e per questo li ho sparati nell’ultima mezzora tutti e due».