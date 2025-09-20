Sarri sul derby: «Partita particolare. La Lazio ora ha bisogno di riscattarsi» - Calcio News 24

Sarri e il derby della Capitale: emozioni, strategie e sfide per la Lazio. La situazione

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Lazio si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby della Capitale contro la Roma di Gian Piero Gasperini. A guidare i biancocelesti in questa sfida cruciale è Maurizio Sarri, che alle 15:00 di oggi terrà la conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello per presentare la partita.

Sarri ha spiegato come le emozioni siano altissime, sottolineando l’importanza di mantenere concentrazione e motivazione: «Il derby è una partita particolare, una delle più sentite e seguite in Europa. Le emozioni e l’adrenalina sono altissime, dobbiamo canalizzarle per farne un’arma in campo». Il tecnico ha anche aggiornato sulle condizioni degli infortunati: Castellanos sembra recuperabile, Rovella sarà valutato nelle prossime ore, mentre Patric potrebbe sedere in panchina più per simbolismo che per un ruolo da protagonista.

Sull’avversario, Sarri riconosce la forza fisica e l’aggressività della Roma di Gasperini: «Le squadre di Gasperini sono fisiche e aggressive, e sarà necessario giocare a un livello tecnico molto alto per contrastarle». Tuttavia, il tecnico della Lazio non si preoccupa di chi sia favorito: «Non mi interessa chi sia favorito, conta solo che la mia squadra lotti per il proprio popolo per tutta la partita».

Il discorso di Sarri si concentra anche sul gioco: «Domenica scorsa abbiamo affrontato un blocco difensivo basso e abbiamo fatto fatica a penetrare. Ho chiesto più coraggio, più decisione nelle scelte, e di attaccare gli spazi piuttosto che palleggiare senza concretezza». Per lui, la differenza nel preparare il derby è soprattutto emotiva e motivazionale, con un livello di attenzione superiore da parte di tutti.

Riguardo alle sue esperienze passate, Sarri non nasconde l’impatto emotivo che il derby ha avuto su di lui, ricordando la sconfitta che lo ha segnato profondamente: «Il derby si gioca per vincere, è una partita in cui non si può sbagliare nulla».

Infine, sul contributo di Pedro, il tecnico si mostra fiducioso ma cauto: «Pedro sarà importante, ma decideremo se schierarlo dall’inizio o a gara in corso». Sul clima particolare della sfida e l’orario insolito delle 12:30, Sarri critica la scelta, ma invita la squadra a non farsi distrarre.

In vista del derby, il messaggio di Sarri è chiaro: serve grinta, concentrazione e cuore per conquistare una vittoria che per la Lazio significa molto più di tre punti.