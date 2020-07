Sarri non ha dubbi: «Onorerò il contratto a tutti i costi»

Sarri, zero dubbi sul futuro: «Voglio andare avanti con la Juve». Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio, Maurizio Sarri parla così del suo futuro, oggetto di dibattito mediatico negli ultimi giorni.

FUTURO – «Io ho un contratto e voglio onorarlo a tutti i costi. Il mio futuro è domani e qui bisogna pensare alle prossime partite e non hai prossimi 12 mesi. Noi dobbiamo essere con la testa alla Lazio, il resto sono conseguenze».

LASCIARE DA VINCENTE – «Ho già risposto prima. Ho un contratto in essere. Per quanto mi riguarda voglio andare avanti con la Juve. Al Chelsea la situazione era diversa. Mi piaceva moltissimo la Premier League ma ho sempre avuto il desiderio di tornare in Italia».