Sarri e le dichiarazioni ‘chiarite’ dalla società biancoceleste: «E’ l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, non ne vedo più all’altezza»

1 minuto ago

Sarri

Maurizio Sarri e quelle parole post Inter ‘rettificate’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero»

Dopo la sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter, Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione della Lazio. Le parole del tecnico biancoceleste hanno però sollevato polemiche, tanto che la società ha scelto di intervenire ufficialmente con un comunicato, prendendo le distanze dalle dichiarazioni del proprio allenatore.

SUL SUO NERVOSISMO E GLI ARBITRI – «Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l’arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì.

L’arbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Ma penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza».

LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB SULLE PAROLE DI SARRI QUI

