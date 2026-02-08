Sarri presenta Juve Lazio: «Romagnoli importante per noi, ecco perché è in panchina»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di stasera in campionato contro la Juve

Intervenuto nel corso del prepartita di Juve Lazio, il tecnico biancoceleste nonché ex della sfida, Maurizio Sarri, ha presentato così la gara del 24° turno di Serie A 2025/26. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

GARA DI LIVELLO – «È una partita a livello alto, affrontiamo degli avversari che in questo momento stanno bene. Hanno fatto partite di grande intensità, di grande aggressività, di ritmo e accelerazioni. Quindi è una squadra in grande salute, per rimanere in partita dobbiamo esprimerci forse ai livelli più alti visti in questa stagione».

ROMAGNOLI – «Romagnoli per noi è sempre stato un giocatore importante, va in panchina solamente perché abbiamo tre partite in sei giorni e quindi preferiamo farlo allenare un altro paio di giorni prima di buttarlo dentro».

MALDINI – «Il potenziale ce l’ha elevatissimo. Poi ora serve tirarglielo fuori… ci abbiamo provato con diversi, però resta dura per tutti e vediamo se il ragazzo fa il passo di maturazione e ci riesce».

TAYLOR – «Taylor è più esperto, è un giocatore che non era in grande condizione quando è arrivato, sta un po’ crescendo, però è sicuramente il giocatore più esperto fra quelli arrivati, nonostante la giovane età è un giocatore più pronto».