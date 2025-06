Sarri torna a parlare della Juve: «Il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di altissimo livello così come Thiago Motta. L’ambiente di Torino è difficile...»

Sarri parla della Juventus: «Il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di altissimo livello così come Thiago Motta…». Le parole

L’attuale tecnico della Lazio ed ex Juventus Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia tornando sulla sua breve esperienza con i colori bianconeri. Ecco un breve estratto:

SARRI– «Al direttore dissi che secondo me era una squadra a fine ciclo. È strano che quest’anno non siano riusciti a fare bene. Il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore di altissimo livello così come Thiago Motta. L’ambiente di Torino è difficile, un po’ mi ha sorpreso quanto accaduto. La squadra ha la potenzialità per tornare protagonista, non vuole dire necessariamente vincere uno scudetto ma ha già una squadra per essere competitiva».