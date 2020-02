In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato dei due possibili rigori non fischiati in favore della Juve

«In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c’è un metro diverso e dobbiamo adeguarci».