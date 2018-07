Kalidou Koulibaly è uno dei migliori centrali difensivi che possa offrire il panorama calcistico internazionale, motivo per cui il Chelsea non lo molla affatto

Nella giornata di ieri il Chelsea ha ufficializzato gli arrivi di Maurizio Sarri e di Jorginho. Un’operazione che ha portato 65 milioni di euro nelle casse del Napoli. La cui rosa è di assoluto valore, e da cui il tecnico toscano potrebbe continuare ad attingere stando a quanto si legge su The Mirror. E’, infatti, ritornato in auge il nome del difensore senegalese Kalidou Koulibaly, pilastro del Napoli di Sarri nelle ultime 3 stagioni.

Stando al tabloid inglese, il Napoli avrebbe sparato alto, chiedendo 80 milioni di sterline ai blues, proprio per evitare la cessione. A questa cifra, poi potrebbero aggiungersi altri milioni di bonus per portare l’operazione a 90 circa. Il nome di Kalidou Koulibaly, ricordiamo, era stato accostato al Chelsea anche lo scorso anno: per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte chiamò il Presidente per offrirgli 58 milioni di euro ma il massimo dirigente azzurro rispose con un secco “no”. Chissà che, però, stavolta l’operazione possa andare in porto, visto che il Chelsea ha due carte decisamente importanti da giocare: David Luiz ed Olivier Giroud, elementi che porterebbero esperienza internazionale alla giovane rosa napoletana.