Sarri torna a Napoli e i tifosi azzurri si spaccano – VIDEO

Domenica sera Maurizio Sarri tornerà allo stadio San Paolo di Napoli: come sarà l’accoglienza dei tifosi azzurri?

Domenica sera il San Paolo di Napoli si vestirà a festa per il match in programma. A dispetto della classifica attuale, Napoli-Juve avrà sempre un sapore particolare per i tifosi partenopei. Specie quest’anno.

Sulla panchina bianconera, infatti, ci sarà Maurizio Sarri che tornerà per la prima volta nel capoluogo campano a due anni dal divorzio dal club azzurro. I tifosi del Napoli sono divisi su come accogliere il loro ex condottiero.