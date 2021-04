Sassuolo, Berardi: «Contento per il gol. Pensiamo a vincerle tutte!»

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Sampdoria

PRESTAZIONE – «La Sampdoria ci ha chiuso gli spazi, siamo stati bravi a muovere la palla e colpire nel momento migliore. Abbiamo concesso poco e fatto un’ottima gara. Sono contento per il gol e per il risultato, volevamo vincere e tenere il passo. Speriamo in qualche passo falso di chi ci sta davanti».

EUROPA – «Sto bene e cerco di dare il massimo per i compagni. Siamo un grande gruppo, si vede dai risultati. Ora pensiamo alla prossima. Europa? Le altre davanti vanno forte, noi ce la mettiamo tutta per tenere il loro passo. Dobbiamo solo fare bene e vincerle tutte»