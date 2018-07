Sassuolo: Berardi comunica alla società di volere solo la Roma

L’esterno del Sassuolo, Domenico Berardi, ha comunicato agli emiliani di voler approdare alla Roma in caso di cessione, non gradite le ipotesi Milan e Fiorentina.

Il Sassuolo è in trattativa con diverse società per l’esterno offensivo, Domenico Berardi, ormai quasi in procinto di lasciare gli emiliani. Il giocatore, classe 1994, dopo otto anni con la maglia neroverde, è pronto per il salto di qualità in un grande club. Su Berardi sono finiti Milan, Fiorentina e Roma che hanno già contattato il Sassuolo per sondare il terreno. Ieri, la società viola si è fatta avanti presentando un’offerta che sembra essere stata respinta dagli emiliani. Oggi, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, pare che Berardi abbia comunicato al club di volere solo la Roma in caso di cessione, facendo intuire che Milan e Fiorentina non siano destinazioni gradite. Buone notizie, dunque, per il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco a cui piace molto l’esterno che ha già allenato quando sedeva sulla panchina del Sassuolo.