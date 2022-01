Sassuolo, Raspadori: «Volevamo il passaggio del turno. Non fermiamoci ora»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida al Cagliari. Le sue parole:

QUARTI – «Volevamo passare il turno e non era semplice. Un traguardo importante e non vogliamo fermarci. Una partita importante dal punto di vista della condizione. Avendo tanti impegni, è importante trovare la forma migliore e mettere in campo l’atteggiamento giusto».