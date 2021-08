Sassuolo, Caputo: «Sarà tosta digerire la scelta di De Zerbi...»

L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha parlato dell’addio ai neroverdi di Roberto De Zerbi

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’addio alla panchina neroverde di Roberto De Zerbi.

«De Zerbi è stato fondamentale per la mia crescita: per il Sassuolo sarà tosto digerire la sua scelta, ma questo è il calcio. Dionisi lo conosco da venti giorni, troppo pochi. È presto per giudicare, non per dire che per certe cose rivedo il solito Sassuolo palla tra i piedi a noi, il più possibile, e volontà di gestire la partita».