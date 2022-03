Sassuolo, Carnevali alza il muro: Frattesi rinnova, a breve firmano Scamacca e Raspadori

L’a.d. del Sassuolo Carnevali sta lavorando per blindare i gioielli neroverdi Frattesi, Scamacca e Raspadori

Il Sassuolo vuole blindare i suoi gioielli in vista del calciomercato estivo. Nella giornata di ieri è arrivato il rinnovo fino al 2026 di Davide Frattesi e nei prossimi giorni, come riportato da La Gazzetta dello Sport, arriveranno le firme anche di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori; i due attaccanti che piacciono alle big della Serie A.

Sul bomber ex Roma sarebbe pronto ad aprirsi il derby tra Milan e Inter, con i rossoneri che nelle scorse settimane hanno provato a portarsi avanti con un primo incontro tra Massara, Maldini e l’a.d. neroverde Carnevali. Frattesi è invece la prima scelta di Inzaghi per rinforzare il centrocampo, mentre Raspadori fa parte della linea verde della Juventus. La strategia dei rinnovi è chiara: una prevenzione in vista dell’estate, considerando anche che difficilmente arriverà una cessione in blocco e che qualcuno resterà ancora al Sassuolo.