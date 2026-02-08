Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic»

Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a Sky prima del match contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni verso il match di Serie A

SASSUOLO INTER – «Penso che sia il bello del calcio, mai nessuna partita debba essere considerata scontata. L’Inter è la più forte del campionato, ma quando giochi contro queste squadre si trovano delle energie in più».

NO SOLD OUT – «Quando succedono queste cose ti dispiace. Si perde lo spirito del calcio, noi stessi aspettiamo queste partite contro le grandi squadre perché sarà un bel momento per tutti. Non è solo un danno economico, ma anche dal punto di vista dello spettacolo. Non so se saremo in grado di risolvere queste problematiche».

SI GIOCA TROPPO – «Sono i grandi club a giocare troppo, ma sono anche gli stessi che hanno più disponibilità economica per farlo. È più rivolto alle grandi squadre questo discorso».

PAROLE DE ROSSI – «Sul VAR bisognerà fare una riflessione, devo dar ragione a De Rossi, perché così si rischia di rovinare questo gioco».

A DAZN ha parlato di Muharemovic.

PAROLE – «Il calciomercato è appena terminato, per cui abbiamo avuto modo di parlare con tante squadre. Muharemovic per il momento che ha avuto delle richieste, non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto in confronto della Juventus perché abbiamo soltanto una percentuale che dovremo dare a loro quando venderemo il giocatore. Oggi il pensiero unico che abbiamo è che possa crescere, sappiamo che ha delle qualità importanti. Essendo giovane dobbiamo dargli tempo per esprimersi al meglio delle sue possibilità».