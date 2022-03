Sassuolo, Dionisi elogia Berardi: «È importante anche in Nazionale»

Sassuolo, Dionisi elogia Berardi, uno dei più discussi contro la Macedonia: «Ha dimostrato di essere importante anche in Nazionale»

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio. Ecco le sue parole.

PANCHINA D’ARGENTO – «Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di vincere questo premio: sono molto felice. Lo devo condividere con staff, dirigenti e giocatori».

BERARDI – «Si è allenato a parte, vediamo domani. Va elogiato per quello che sta dando: in una partita secca in Nazionale possono succedere tante cose. Per me, anche contro la Macedonia, ha dimostrato di essere un giocatore importante. Per età è il terzo giocatore più giovane ad aver raggiunto i 100 gol in A. Forse bisognerebbe far qualche considerazione diversa su di lui».

FINALE DI STAGIONE – «Dobbiamo finire in crescendo, anche sono le ultime partite sono difficili. Il nostro obiettivo è fare più punti possibile, allontanarci da chi ci segue e avvicinarci a chi ci precede».

LAZIO – «Ha un’arma importante che è il riattacco su riconquista e l’attacco veloce. Se confermeranno queste statistiche questo contro di noi sarà difficile. Limitarli in quello sarà molto difficile, ha fatto le proprie fortune nei campionati precedenti dando continuità a questo.».

TORNEO DI VIAREGGIO – «Vorrei rendere merito al settore giovanile e a tutto il Sassuolo: è un traguardo importante per la nostra società».