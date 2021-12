Sassuolo, Dionisi su Frattesi: «È ambizioso, ma era chiuso nei suoi pregi»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato delle qualità del centrocampista Frattesi

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche delle qualità del centrocampista Frattesi.

FRATTESI – «È ambizioso, ma non era così aperto mentalmente alle proposte. Era chiuso sui suoi pregi. Può crescere ancora perché finora non ha cercato di migliorare le qualità meno spiccate. E voglio di più anche da Lopez: senza palla non sempre si trova dove dovrebbe essere. E deve capire quando toccare tanto la palla, come gli piace, e quando andare in fretta verso la porta».

